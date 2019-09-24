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Управление делами Московской Патриархии 23 сентября разослало информационное письмо с предупреждением о мошенничестве.

Фото: prichod.ru

Неизвестный направляет в храмы и монастыри письма с подписью Патриарха Кирилла, в которых требует перевести значительные суммы на свой счет под рядом благовидных предлогов, в частности – «на лечение» митрополита УПЦ, сообщает prichod.ru.

«Возможны различные просьбы: лечение, реставрация монастырей, фонды возрождения храмов и святых обителей», — говорится в информационном письме.

Так, 8 сентября мошенник требовал от игумена одного из  монастырей 5-10 тысяч долларов на лечение и реабилитацию «тяжелобольного» архиепископа Бородянского Варсонофия (митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, - ред.). Владыка Варсонофий, кроме того, что жив и здоров, решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года назначен на Винницкую кафедру, освободившуюся после ухода в ПЦУ митрополита Симеона (Шостацкого), а 17 августа возведен в сан митрополита.

Епархиальных архиереев просят в срочном порядке уведомить о мошенничестве подведомственные им храмы и монастыри, а также сообщить в Управление делами Московской Патриархии, если они сталкивались или столкнутся с подобным.

Судя по почерку, фейковые письма от имени Патриарха Кирилла рассылает то же лицо или группа лиц.
ForUm

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