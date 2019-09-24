Служба безопасности Украины не запрещала въезд в Украину руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому, переданного в Россию стражи в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Об этом сообщила украинская спецслужба в ответ на запрос УНН.

«Согласно статье 1 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину. Учитывая изложенное, вопрос о запрете въезда в Украину запрашиваемому лицу не рассматривался», - пояснили в СБУ.

Ранее сообщалось, что главный редактор издания «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский намерен приехать в Киев на следующее судебное заседание 6 ноября.

Как известно, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Вышинского.