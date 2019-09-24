Министерство культуры, молодежи и спорта не намерено инициировать снос Арки дружбы народов в Киеве. Об этом заявил министр культуры Владимир Бородянский в интервью Громадському радио.

«Мне кажется, что что-то разрушать – памятники или такое – это дело последнее. Во-первых, нам надо разобраться с тем, что мы думаем и как мы думаем. И чувствуем ли мы как украинцы свою идентичность. И пока я не буду ставить вопрос о сносе этого памятника», - сказал Бородянский.

Среди приоритетных задач министерства он назвал повышение вовлеченности граждан, культурное разнообразие и доступность культурных услуг, повышение идентичности, увеличение доли культурных индустрий в структуре валового внутреннего продукта (ВВП), увеличение внутреннего и внешнего туризма в Украине, а также создание украинского медиаконтента и политики, которая будет предотвращать манипулирование общественным мнением.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин задался вопросом, почему Арка дружбы народов до сих пор стоит в Киеве.

Арку дружбы народов в Киеве открыли в 1982 году к 60-летнему юбилею образования СССР. О намерениях демонтировать арку говорили еще в 2015 году.