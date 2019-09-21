Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что представители предыдущей делегации Верховной Рады в ПАСЕ, которые вошли в ее новый состав, планируют посетить сессию ПАСЕ.

Об этом он написал в Facebook.

«Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины», — написал он.

По словам нардепа, он считает недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала позиция Украины.

Также Гончаренко считает важным, чтобы в сессии приняла участие новая глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить», — написал он.

Ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.