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Принятие главы Русской Архиепископии в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и ее приходов в юрисдикцию Московского Патриархата является завершением процесса воссоединения русской православной диаспоры с Матерью-Церковью.

Фото: Благовест

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир», сообщает пресс-служба Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Таким образом, завершается процесс воссоединения русской православной диаспоры в лоне Русской Православной Церкви», – прокомментировал данное событие владыка Иларион.

В силу исторических обстоятельств в 1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Евлогием (Георгиевским), были временно приняты в юрисдикцию Константинопольского Патриархата в качестве экзархата.

Митрополит Евлогий подчеркивал, что «это лишь временный перерыв официальных административных сношений» до того времени, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви».

Напомнив об этом, митрополит Иларион заметил, что несколько месяцев назад Патриарх Константинопольский Варфоломей «упразднил эту Архиепископию, а входившим в нее приходам повелел влиться в обычные епархии Константинопольского Патриархата».

«Это решение, конечно, было очень болезненно воспринято в Архиепископии, и они стали искать пути воссоединения с Русской Церковью. И, наконец, было достигнуто соглашение о том, что Архиепископия может войти в ее состав как единое целое, то есть, не вливаясь в епархии Русской Церкви, не входя в Русскую Зарубежную Церковь, а как некая самостоятельная, уже сложившаяся церковная организация», – отметил глава ОВЦС РПЦ.

Согласно уставу Архиепископии, для принятия такого решения нужны были две трети голосов, однако по разным причинам было набрано больше половины, но чуть меньше двух третей голосов.

В этой связи возглавляющий Архиепископию архиепископ Иоанн (Реннето) попросил о вхождении в Русскую Православную Церковь вместе со всеми приходами, которые пожелают за ним последовать.

«Он принят в Русскую Церковь, а каждый приход, который за ним пожелает последовать, на собственном приходском собрании должен будет принять соответствующее решение», – резюмировал митрополит Иларион.

Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции – до недавнего времени православная епархия в составе Константинопольского Патриархата с центром в Париже. Первоначально была создана временно на основе приходов, сформированных беженцами из России в Западной Европе после Гражданской войны, для окормления эмигрантов российской традиции. Объединяет православных христиан различного происхождения в нескольких странах Европы. Имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, 2 монастыря и 7 скитов, а основная часть ее прихожан находится во Франции.
ForUm

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