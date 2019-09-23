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НАК «Нафтогаз Украины» повысила цену на природный газ, которая будут действовать с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в сентябре на 3,4%.
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