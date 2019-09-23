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Вблизи села Бзив в Барышевском районе Киевской области на 59 км автодороги Киев-Харьков в результате ДТП с участием трех автомобилей погибли 3 человека, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, двигаясь в направлении Харькова грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним.

Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий человек умер уже в карете скорой по дороге в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины трагической ДТП.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 сентября в Новоград-Волынском районе Житомирской области на 250 км автодороги Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса, в результате которого 9 человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести
ForUm

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