также в разделеРелигия
На Буковине верующие УПЦ хотят обратить внимание Президента на недопустимость назначения Михаила Павлюка главой Черновицкой ОГА 9
В Варшаве на совещании ОБСЕ прозвучало заявление о том, что в этом году захвачен 91 храм УПЦ 17
На Запорожчине сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом с мощами святого Феодосия Мелитопольского 11
В Церкви объяснили, почему произошла революция 1917 года 11
В Киев завтра прибудут мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского 21
Епископ УПЦ выиграл суд о возвращении украинского гражданства 36
Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей просил Президента Украины ускорить ликвидацию УПЦ КП 27
В Белоруссию на торжества в честь святого Афанасия Брестского пригласили 9 архиереев УПЦ 17
Митрополит Польский Савва заявил о поддержке Украинской Православной Церкви и Митрополита Онуфрия 24
Митрополит Онуфрий рассказал о том, зачем Бог пришел на Землю 20
На Буковине сельский голова хочет передать землю под храмом УПЦ в пользование ПЦУ 20
Православные христиане празднуют чудо Архистратига Михаила: история праздника 82
В Мадриде на международной конференции митрополит УПЦ раскрыл причину захватов храмов 27
Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей стремится к абсолютной власти в Православии 43
Священники УПЦ поздравили спасателей МЧС с профессиональным праздником 16
На Закарпатье стартовал новый миссионерский проект православной молодежи 14
В день 75-летия Луганской епархии митрополит Митрофан пожелал, чтобы поскорее наступил мир 14
Министр МВД Украины заявил, что сделает все возможное, чтобы конфликтов на религиозной почве не было 14

В Церкви не против крещения младенцев, которые появились на свет с помощью ЭКО, а отказ священников совершать этот обряд противоречит учению Церкви.

Фото: tass.ru

Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, сообщает Интерфакс.

"В документах нашей Церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате "суррогатного материнства". Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященном этому вопросу и принятом Синодом Русской Церкви в конце 2013 года", - написал он в своем Telegram-канале.

Владимир Легойда напомнил, что условием для совершения таинства, является церковное покаяние родителей-восприемников. Он также добавил, что существуют процедуры ЭКО, которые исключают уничтожение "излишних эмбрионов", и "любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению."

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против того, чтобы крестили младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения или суррогатного материнства.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом заявил, что это личное мнение протоиерея Димитрия Смирнова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4460 грн.
6
Теги