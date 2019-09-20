Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией, в частности, выступает за «максимальное упрощение всех процессов». Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, об этом заявил министр Владислав Криклий во время совещания по пересмотру порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией.

«Любое упрощение и уменьшение стоимости стимулирует рынок. Необходимо разработать простой и понятный механизм, где бы не было необходимости идти по оценкам или доказательной базой. Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах. Министерство инфраструктуры всегда открыто к коммуникации. Совместно мы должны наработать предложения и передать их в Министерство финансов», - сказал Криклий.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что новый законопроект необходимо внести в Верховную Раду до конца текущего года.

«На сегодняшний момент у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая – проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая – вопрос растаможивания спецавтомобилей. Мы также предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки. Первая категория – это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможки, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория – более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле», - сказал он.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы Мининфраструктуры и отметил, что Государственная таможенная служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей.

«Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться», - сказал он.

Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего законопроекта и внесения его в Раду.

Напомним, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября, в то время как ГФС уже успела выписать 200 протоколов за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.