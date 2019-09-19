В Харькове силовики провели обыск в квартире 25-летнего мужчины, который работал «закладчиком» на интернет-магазин, сбывавший на территории города наркотические вещества.



Как сообщает пресс-служба полиции, по месту жительства мужчины сотрудники полиции изъяли около 100 граммов амфетамина (примерно 1000 доз), почти 40 граммов каннабиса (до 150 доз), изготовленного из элитных сортов конопли, и 87 таблеток экстази.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины и сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе мэр Харькова Геннадий Кернес заявил об острой проблеме с наркотиками в городе.