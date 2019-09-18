В Кремле не ожидают конкретных результатов от трехсторонних переговоров по газу, назначенных на 19 сентября. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

На вопрос, ожидают ли в Кремле сближения позиций сторон по итогам завтрашних трехсторонних газовых переговоров, Песков порекомендовал обратиться за ответом в Министерство энергетики. «Это в Минэнерго», - сказал он.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что газовые переговоры – это вопрос экономической целесообразности, и профильные министерства будут договариваться. «Не стоит ожидать от этой встречи конкретных договоренностей, там нужно вести еще много кропотливой работы», - отметил Песков.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся 19 сентября в Брюсселе.