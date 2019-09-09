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Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией могут состояться 19 сентября в Брюсселе.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«По данным источников, трехсторонние газовые переговоры между Европейской комиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе 19 сентября», - написал он.

Как сообщал ForUm, ранее министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября.
ForUm

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