На украинских дорогах увеличится количество участков, на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM. Об этом сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

«С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM», - написал он в Facebook.

Билошицкий опубликовал карты и таблицы с новыми участками, на которых появится измеритель скорости. На карте они обозначены красным цветом.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

«И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель в другом – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге», - отметил полицейский.