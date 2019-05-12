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С понедельника, 13 мая, количество радаров TruCam, которые будут фиксировать скорость на автодорогах страны, возрастет до сотни.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, отмечается на сайте МВД.

«К тем 75, что уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости», - отметил он.

В МВД подчеркнули, что в местах расположения радаров стоят предупреждающие знаки, а также служебные автомобили с включенными синими проблесковыми маячками.

«Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушения, снизить скорость. Остается только одно - следить за знаками и не нарушать... И помнить, что скорость убивает», - констатировал Алексей Белошицкий.

В полиции также напоминают, что тем, кому такого настойчивого предупреждения недостаточно, грозит ответственность - штраф 255 грн. (превышение свыше 20км/ч) или 510 грн. (свыше 50км/ч).
ForUm

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