Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, отмечается на сайте МВД.
«К тем 75, что уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости», - отметил он.
В МВД подчеркнули, что в местах расположения радаров стоят предупреждающие знаки, а также служебные автомобили с включенными синими проблесковыми маячками.
«Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушения, снизить скорость. Остается только одно - следить за знаками и не нарушать... И помнить, что скорость убивает», - констатировал Алексей Белошицкий.
В полиции также напоминают, что тем, кому такого настойчивого предупреждения недостаточно, грозит ответственность - штраф 255 грн. (превышение свыше 20км/ч) или 510 грн. (свыше 50км/ч).
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