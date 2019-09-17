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Освобожденный политзаключенный Кремля Николай Карпюк сейчас изучает ситуацию в Украине и определяется со сферой, где его деятельность принесет наибольшую пользу государству. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Есть энергия, есть понимание ситуации, есть определенный потенциал. Я таки действительно сейчас смотрю, изучаю ситуацию в Украине, что здесь происходит, скажем так, вливаюсь в Украину, потому что я очень сильно отстал информационно и хочу найти то место, где могу быть максимально полезным для развития нашего государства», - отметил Карпюк.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
ForUm

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