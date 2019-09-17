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Улучшение условий передвижения и обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право, поможет новой украинской власти объединить общество. Об этом сегодня на брифинге заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает LIGA.net.

«Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту сторону линии соприкосновения и в Крыму», - отметила Богнер.

Она считает, что эти стремления должны воплотиться в конкретные действия. «Мы готовы обеспечить, чтобы это осуществлялось в соответствии с международными стандартами», - подчеркнула она.

По ее словам, руководство Украины декларирует идеи единства. «Улучшение условий для передвижения и обеспечения выплат пенсий всем, кто имеет на них право, были бы конкретными действиями, которые отображают этот тезис. Люди заслуживают справедливости во всех случаях, когда их права были нарушены», - сказала Богнер.

Напомним, 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата». 

«Формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Зеленский заявил, что вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых – вывод российских войск.
ForUm

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