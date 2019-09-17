Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Днипру, Львову, Одессе, Киеву и Харькову.
Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.
Отмечается, что рейтинги Днепра, Львова, Одессы, Киева и Харькова сдерживаются суверенными рейтингами, поэтому какое-либо рейтинговое действие по суверенным РДЭ Украины обусловит соответствующее рейтинговое действие по РДЭ этих субнациональных образований.
Отмечается, что долгосрочный рейтинг дефолта всех 5-ти городов повышен до уровня «B», а их прогноз «Позитивный».
Также долгосрочный рейтинг дефолта эмитентов в национальной валюте повышен до уровня «B», прогноз «Позитивный».
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(ukr)», прогноз «Стабильный» во Львове и Днепре.
Наопмним, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.
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