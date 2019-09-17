также в разделеЭкономика
Нафтогаз: Украина уже обеспечена газом на зиму 27
Гончарук: Кабмин не ведет переговоров с бывшими владельцами ПриватБанка 15
Нафтогаз договорился с международным трейдером о поставках газа в 2020 году 28
Минсельхоз США понизил прогноз урожая зерновых в Украине 28
FT: Украинская власть ищет компромисс с Коломойским по ПриватБанку 63
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества 34
НБУ прогнозирует подписание новой программы с МВФ в этом году 14
Кабмин планирует повысить акциз на сигареты 41
Кабмин намерен установить дефицит бюджета на уровне 95 миллиардов 17
Кабмин ожидает в 2019 году роста ВВП на уровне 3% 14
Гончарук: Украина в последний раз принимает бюджет на год 32
В бюджете будет заложена минимальная зарплата на уровне 4723 грн 53
Проект госбюджета-2020 рассчитан по курсу 28,2 грн/доллар 19
За три года в Украине восстановили 10 тысяч км автодорог 25
Украина проиграла апелляцию по спору в ВТО против РФ 109
Нафтогаз снова снизил цену на газ для населения 112
Германия требует от «Газпрома» сократить прокачку газа по OPAL 47
Курс гривни обновил трехлетний исторический максимум 117

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах Днипру, Львову, Одессе, Киеву и Харькову.

Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.

Отмечается, что рейтинги Днепра, Львова, Одессы, Киева и Харькова сдерживаются суверенными рейтингами, поэтому какое-либо рейтинговое действие по суверенным РДЭ Украины обусловит соответствующее рейтинговое действие по РДЭ этих субнациональных образований.

Отмечается, что долгосрочный рейтинг дефолта всех 5-ти городов повышен до уровня «B», а их прогноз «Позитивный».

Также долгосрочный рейтинг дефолта эмитентов в национальной валюте повышен до уровня «B», прогноз «Позитивный».

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA-(ukr)», прогноз «Стабильный» во Львове и Днепре.

Наопмним, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1138 грн.
15
Теги