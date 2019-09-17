Правление Национального банка Украины заявляет о недопустимости целенаправленных атак на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Нацбанка.

«Мы, правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан. И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство. И наконец, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора. Мы требуем действий», – говорится в заявлении.

Правление НБУ отмечает, что правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы. «Мы настаиваем, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями», – сказано в заявлении.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.