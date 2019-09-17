Министр иностранных дел Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак убежден, что местные выборы на ныне неподконтрольной Украине территории Донбасса должны быть свободными и проходить по украинскому законодательству, но пока такой возможности нет. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

«О конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет», - сказал Лайчак.

По его словам, свободные выборы на Донбассе могут пройти только в свободной обстановке и по украинским законам.

Лайчак отметил, что должно быть обеспечено наблюдение со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции.

Он подчеркнул, что после достижения такой ситуации можно организовать выборы и назвать их свободными.

«Я сказал, что на сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти», - добавил Лайчак.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых – вывод российских войск.