В Казатине Винницкой области в больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 40 человек (из них 35 детей), которые накануне отравились в школьной столовой, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ №2 г.Казатин», – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о госпитализации 21 человека.