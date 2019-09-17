также в разделеПроисшествия
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных граждан 10
В сгоревшем доме Гонтаревой нашли зажигательную ракету 22
Пожар в доме Гонтаревой расследуют как умышленный поджог 18
Боевики увеличили количество обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 17
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 109
Трагедия на Тернопольщине: мужчина из ревности убил 18-летнюю студентку 51
В Одесской области столкнулись маршрутки: 19 пострадавших 24
Полиция открыла два дела из-за повреждения мемориала Холокоста на Николаевщине 20
В Харькове 23-летняя водитель сбила четырех человек на тротуаре 48
На Виннитчине в школьной столовой отравился 21 человек 17
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов, обошлось без потерь 15
На Одесчине погиб сотрудник СБУ 62
В Мукачево 7 учеников отравились неизвестным веществом, трое в реанимации 31
Названо имя погибшего на Донбассе бойца Нацгвардии 52
На военном полигоне в Черниговской области загорелся лес 22
Полиция задержала подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне 28
На Донбассе погиб боец Нацгвардии 47
На Волыни полицейским пришлось отстреливаться от толпы хулиганов 83

В Казатине Винницкой области в больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 40 человек (из них 35 детей), которые накануне отравились в школьной столовой, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 14 - 16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ №2 г.Казатин», – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось о госпитализации 21 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4204 грн.
12
Теги