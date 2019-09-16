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В инфекционном отделении Казатинской больницы Винницкой области из-за отравления в школьной столовой на лечении находится 21 человек.

Среди них – 16 детей, сообщает ГосЧС.

Так, по состоянию на 16 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит находится на лечении 21 человек - из них 16 детей, принимавших пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
ForUm

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