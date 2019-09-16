также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал о том, что анафема является свидетельством отпадения человека от Церкви 5
В сети теперь доступно больше новостей о Церкви: Центр информации УПЦ создал Телеграм-канал 9
Луганская епархия УПЦ сообщила о динамике статистики приходов во время вооруженного конфликта на Востоке Украины 11
В Харькове состоялась встреча православной молодежи из 12 городов Украины 9
Митрополит Онуфрий рассказал о том, что мир нужно искать в Церкви, а не в богатстве и развлечениях 15
В Запорожье Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко пришел на освящение нового спортзала 11
На Харьковщине появился новый храм УПЦ в честь архистратига Михаила 28
В Виннице тысячи верующих УПЦ вышли с молитвой к захваченному храму 22
Митрополит УПЦ рассказал винницким властям о притеснении верующих УПЦ 13
В Одессе отметят 195-летие основания Свято-Успенского монастыря и 25-летие прославления преподобного Кукши 8
В столичный Десятинный монастырь 24 сентября прибудет икона с частицей мощей Симеона Верхотурского 11
В РПЦ объяснили решение Синода по "Русскому экзархату" 25
Глава Архиепископии Западной Европы объяснил свое решение о присоединении к РПЦ 42
На Черниговщине представители ПЦУ избили священника и женщину 14
РПЦ приняла в свою юрисдикцию главу Русского экзархата и всех священников, которые последовали за ним 11
Сегодня православные отмечают начало церковного года 26
Патриарх Кирилл привел исторический пример Божьего промысла о мире 21
Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию 78

В Русской Православной Церкви усомнились в искренности покаяния в грехах телеведущей Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне свадьбы.

Фото: womanhit.ru

Об этом написал в воскресенье в своём телеграм-канале глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Интерфакс».

«Конечно, тот перфоманс, тот "свадебный танец", видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви», - написал Владимир Легойда.

Он напомнил, что перед венчанием пара беседовала со священником о смысле христианского брака и письменно засвидетельствовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом.

«Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться», - отметил Легойда, задавшись вопросом, кого люди пытаются обмануть.

«Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя, - считает представитель Церкви. - Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно».

«А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов», - заключил Легойда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги