Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что нынешнюю главу Минздрава Зоряну Скалецкую контролирует Михаил Радуцкий – председатель комитета по вопросам здоровья нации.

Об этом она рассказала в интервью Украинской правде. Жизнь.

«Когда я с ней встречалась, то сказала ей, что единственная возможность что-то делать - иметь своих заместителей. На что она сказала: «Мне их дают». Они искали и нашли человека, который является контролируемым. Она будет делать то, что правильно для политической силы, но не для страны», - сказала Супрун.

Отвечая на вопрос, считает ли она Скалецкую контролируемой, Супрун ответила: «О, Радуцким, да. Вы видели смс. Это 100%».

Она добавила, что передача полномочий от министра к министру происходила как: «До свидания, тут оставьте ключи, мы не хотим с вами общаться».

Также Супрун рассказала, что встречалась с Радуцким один раз на встрече с Зеленским:

«Мое впечатление - у него нет системного плана. Его идеи непродуманные. У Радуцкого низкий уровень соображений и знаний. Сравнить его образование и понимание относительно того, что должно происходить в здравоохранении с Павлом Ковтонюком - как сравнить день и ночь», - отметила бывшая глава Минздрава.

По словам Супрун, есть много вещей, которых ему не хватает. И это проблема. Он даже не сделал «домашнее задание».

«Общаемся с президентом, он говорит: «Надо провести аудит всех больниц». Мы уже два года это делаем со Всемирным банком и Deloitte. И государственная страховка тоже уже существует. Не говори, если не знаешь, что происходит. Или прочитай что-то»,- говорит Супрун.

Она также сказала, что ей каждый день страшно, что дальше будет с украинской медициной, но она доверяет профессиональным госслужащим, которые остались в Минздраве.

Как сообщал ForUm, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.