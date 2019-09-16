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Глава Архиепископии Западной Европы архиепископ Иоанн (Реннето) написал письмо своей пастве, в котором сообщил, что решение о присоединении к Московскому патриархату было принято после консультаций с духовенством и для удовлетворения нужд общин.

Фото:livejournal.com

Полный текст письма опубликован на сайте Оrthodoxie.com.

В частности, владыка Иоанн в обращении к пастве написал, что «после консультаций с настоятелями и множеством священников и в качестве главы ex officio нашей Архиепископии, я принял решение вверить себя, так же как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским Патриархатом, чтобы ответить на нужды общин, составляющих Архиепископию».

По словам архиепископа Иоанна во время Божественной литургии он будет поминать Патриарха Московского Кирилла. Также владыка Иоанн пригласил все духовенство продолжить поминать его в качестве правящего архиерея.

Вместе с этим глава Архиепископии сказал, что знает и понимает «давнюю осторожность многих». По его словам, «в первую очередь я думаю о наших дорогих отцах, братьях и сестрах из Соединенного Королевства. Раны глубокие. Есть они и у наших общин на юге Франции, по причине юридических тяжб, конец которым я пытался положить с самого начала».

Однако, как считает владыка Иоанн, «пришло время не то, чтобы забыть о них (о ранах – Ред.), но – двигаться вперед».

Архиепископ Иоанн подчеркнул, что обещал не покидать свою паству и заверил, что держит свое обещание. В то же время, он попросил и верующих Архиепископии хранить его в своих молитвах, а также попросил прощения «у всех тех, кто будет ранен этим решением, которое я принимаю».
ForUm

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