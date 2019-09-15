Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает Громадське.

Он добавил, что правительство не намерено повышать налоги, чтобы наращивать доходы.

«Мы хотим как можно эффективнее тратить каждую копейку налогоплательщика. Налоги нужно постепенно уменьшать, но делать их равными для всех, потому что неправильно, когда налоги высокие, а платит их незначительная часть бизнеса», — отметил Гончарук.

Напомним, Кабмин в воскресенье направит в Раду проект госбюджета на 2020 год. Он построен на прогнозе курса 28,02 гривен за доллар.