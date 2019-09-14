Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим генеральным директором концерна Укроборонпром Павлом Букиным, сообщают Українські Новини.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник в НАБУ, дело было открыто еще тогда, когда Букин занимал должность гендиректора Укроборонпрома.

В сообщении сказано, что уголовное производство начато 7 августа по ст. 366−1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации.

Обстоятельств дела собеседник агентства не уточнил.

30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности генерального директора концерна Укроборонпром и назначил вместо него Айвараса Абромавичуса.