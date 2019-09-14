Почти все освобожденные украинские моряки сегодня из военного госпиталя вернутся в Одессу.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что во время встречи моряки интересовались судьбой других украинцев, которых удерживают в России и аннексированном Крыму.

«Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и мы сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены», - написала омбудсмен.

Напомним, ранее Денисова заявила, что работа по освобождению пленников Кремля продолжается.