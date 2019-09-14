Работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма, продолжается. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в субботу.

«Вчера, во время встречи, они (моряки - ред.) спросили меня о судьбе всех остальных граждан Украины, которые пока находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма. Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены», - заявила она в Facebook.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.