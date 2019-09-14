Трехсторонние газовые переговоры с участием представителей Украины, России и Европейской комиссии по транзиту газа состоятся на следующей неделе, и украинская сторона готова к ним. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на конференции YES, передает корреспондент УНН.

«Переговоры (по транзиту газа - ред.) состоятся на следующей неделе», - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что правительство к ним готово и осознает все возможные риски запуска проекта «Северный поток - 2».

«Мы понимаем все риски, очень хорошо информированы. Мы готовы к этому - наши государственные компании и должностные лица, отвечающие за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам», - сказал он.

Кроме того, Гончарук добавил, что российский газотранспортный проект является частью гибридной войны, и Украина должна заботиться о своих интересах.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году правительство попытается провести частичную перепись населения.