также в разделеРелигия
Митрополит Элладской Церкви заявил, что ПЦУ была создана с каноническими нарушениями и ей нельзя предоставлять автокефалию 10
Мэр города поддержал строительство храма УПЦ в Ровно, препятствует группа депутатов 11
Минобороны выплатит премии капелланам за служение в зоне ООС 9
В Житомирской и Черниговской областях появятся новые храмы УПЦ 18
На Тернопольщине верующие УПЦ построят новый храм, вместо захваченного представителями ПЦУ 15
На Полтавщине прихожане УПЦ защищают свой храм в суде 57
В УПЦ рассказали об опасности мнения: «все равно как верить в Бога» 14
Епифаний (Думенко) заявил, что ключ к объединению ПЦУ и УГКЦ лежит в Риме и Константинополе 22
В РПЦ подчеркнули, что молятся о мире в Украине, а не в Новороссии 17
Патриарх Кирилл назначил нового руководителя своей пресс-службы 17
Новинский зарегистрировал в ВР два новых законопроекта, направленных на защиту прав верующих 14
В Никополе при храме УПЦ появилась «Полка добра», куда можно принести одежду для бедных 19
В Одессе православные помогли нуждающимся одесситам и переселенцам из Донбасса 21
Митрополит Онуфрий рассказал, что делать добро нужно независимо от статуса в обществе 19
179 представителей Элладской Церкви сделали заявление по «украинскому вопросу» 31
В РПЦ заявили, что Фанар поставил приходы Русского экзархата перед выбором «быть или не быть» 27
В Церкви рассказали, что приближает человека к алкоголизму 44
Митрополит УПЦ рассказал, как история Ирода пересекается с современностью 45

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл рассказал, что существует Божественный замысел о каждом человеке, это прослеживается и в истории.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом он рассказал в день обретение мощей святого благоверного князя Даниила Московского (1652 год) и перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского (1724 год), сообщает patriarchia.ru.

«Это совпадение дат (перенесение мощей святых князей в один день, но в разные годы, - ред.), конечно, не было искусственным… Но даже в совмещении этих дат — замечательное свидетельство о единстве этих двух духовных лидеров.

Так удивительно сплетаются человеческие судьбы, так удивительно сплетается даже хронология, связанная с выдающимися людьми. И все это дает нам возможность понять, что существует некий Божественный замысел о мире, о каждом из нас», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он отметил, что и сегодня промысел Божий прослеживается в развитии событий.

Патриарх отметил, что знаки милости Божией «даются нам для того, чтобы мы веру не потеряли, чтобы, даже соотнося эти удивительные совпадения в истории, мы понимали, что нет ничего случайного».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
8
Теги