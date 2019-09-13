Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл рассказал, что существует Божественный замысел о каждом человеке, это прослеживается и в истории.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом он рассказал в день обретение мощей святого благоверного князя Даниила Московского (1652 год) и перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского (1724 год), сообщает patriarchia.ru.

«Это совпадение дат (перенесение мощей святых князей в один день, но в разные годы, - ред.), конечно, не было искусственным… Но даже в совмещении этих дат — замечательное свидетельство о единстве этих двух духовных лидеров.

Так удивительно сплетаются человеческие судьбы, так удивительно сплетается даже хронология, связанная с выдающимися людьми. И все это дает нам возможность понять, что существует некий Божественный замысел о мире, о каждом из нас», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он отметил, что и сегодня промысел Божий прослеживается в развитии событий.

Патриарх отметил, что знаки милости Божией «даются нам для того, чтобы мы веру не потеряли, чтобы, даже соотнося эти удивительные совпадения в истории, мы понимали, что нет ничего случайного».