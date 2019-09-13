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Вчера, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате вражеского обстрела погиб сержант Национальной гвардии Валерий Шатурский, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что около 15:00 враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, которые выполняют боевые задачи по защите суверенитета и территориальной целостности в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины - младший сержант Валерий Шатурский получил ранения, не совместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил, военной части 3035 НГУ и батальона специального назначения выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 12 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.
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