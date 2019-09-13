За минувшие сутки, 12 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.