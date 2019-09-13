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Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Кирилла  назначен председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Фото: pravoslavie.ru

Распоряжением Патриарха Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя Патриаршей пресс-службы с 11 сентября, сообщает patriarchia.ru.

В Отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ пояснили, что это решение связано, в том числе, с реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского Патриархата.
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