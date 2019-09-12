В Русской Православной Церкви рассказали, что приближает человека к алкоголизму, и как Церковь рассматривает эту проблему.

Фото из открытых источников

Об этом сказал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

«В Православии тело воспринимается как Божий дар, и человек должен следить за тем, как он этим даром пользуется», – заявил Владимир Легойда.

Он отметил, что, помимо физического аспекта, Церковь рассматривает алкоголизм и как духовную проблему.

«Слово "страсть" связано со словом "страдание". Человек, который страдает этим недугом или, другими словами, подвержен страсти, духовно ослаблен, у него проблемы с силой воли. А вера — это добродетель воли», — сказал он.

Представитель Церкви также заметил, что не следует «плоско» воспринимать позицию Церкви по данному вопросу: «Я хочу сделать акцент на важной добродетели — умеренности и воздержании. Это те качества, которые людям, к сожалению, столкнувшимся с этой проблемой, несвойственны».

Чтобы проиллюстрировать внимание Церкви к теме алкоголизма, Владимир Легойда рассказал о 2 тысячах обществ трезвости, которые к 1912 году насчитывались в дореволюционной Российской империи.