Бывшие военнопленные украинские моряки и другие освобожденные украинцы получат ID-паспорта, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Новые документы получат освобожденные 7 сентября войска моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или удержания в заключении на территории России или если есть необходимость в их обновлении», - написала она в Facebook.
Государственная миграционная служба организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где лечатся освобожденные украинцы.
Напомним, Кабинет Министров выплатит каждому из 35 освобожденных 7 сентября украинцев по 100 тысяч гривен.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».
Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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