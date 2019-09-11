Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответы Минкульта, Киевской городской госадминистрации, Офиса президента и Министерства финансов.

Подготовку и проведение торжеств 24 августа 2019 года на Майдане Независимости поручили Государственному театрально-зрелищному агентству.

В Минкульте говорят, что деньги выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысяч гривен, 113,5 тысяч – на оплату приглашенных коллективов.

Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривен. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

Столица в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

В то же время, ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа приобщили к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.

Кабинет Министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на «поощрение» военных дали 9,7 миллиона.

Напомним, в нынешнем году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада на День Независимости и организовать в центре Киева Шествие достоинства с участием украинских военных, ветеранов АТО и волонтеров, а также представителей разных родов войск ВСУ.