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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка  подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором, сообщает пресс-служба ГПУ.

Ранее, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности «Правоведение».

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а с 2014 года - заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Напомним, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
ForUm

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