Православные должны стать примером воздержания и умеренности для людей, которые борются с вредными привычками.

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Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает «Фома».

«Церковь призывает каждого христианина являть пример воздержания и умеренности. Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, избирают трезвенный образ жизни», – сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что проблема алкоголизма «к сожалению, по-прежнему остается актуальной. Посему важно и в дальнейшем прилагать общецерковные усилия для ее разрешения».

Патриарх Кирилл привел слова святителя Иоанна Златоуста, о том, что «не вино худо, но неумеренность порочна; вино есть дар Божий, а неумеренность – изобретение диавола».

«Подтверждение правоты этих слов – вспоминаемое ныне событие, когда на пиру в честь дня своего рождения царь Ирод, сознание которого было помрачено хмельными напитками, пренебрег общенародным почитанием Иоанна Крестителя, забыл об уважении, которое сам питал к этому праведнику, и отдал безумный приказ отсечь голову мужу, великому пред Господом (Лк. 1:15)», – сказал Предстоятель РПЦ.