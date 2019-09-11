Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя ведомства Вадима Пристайко, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Обращаясь к сотрудникам МИД у здания министерства, глава государства отметил, что рад лично познакомиться с украинским дипломатическим «войском».

«Вы прекрасно знаете, что происходит в нашей стране и за ее пределами. Одна из главных войн - это дипломатическая. Хочу поблагодарить вас за то, что вы каждый день, с утра до вечера, а иногда и ночью, защищаете Украину. Уважаю вашу работу и уверен, что вы действительно профессионалы», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что дипломаты хорошо знают Пристайко, и подчеркнул, что доволен его работой в должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.

«Я с ним работаю около четырех месяцев. Очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения и сложные разговоры. Были телефонные разговоры с очень сложными людьми - нам нужно было решать за одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал», - поделился глава государства.

Президент выразил уверенность, что под руководством Пристайко Министерство иностранных дел Украины и украинская дипломатия выйдут на еще более высокий уровень.

Со своей стороны глава МИД отметил, что сегодня у здания министерства собралась лишь часть дипломатического «войска» - те, кто находятся в тылу. А тех, кто сейчас на «передовой», - вдвое больше.

«Ваше «войско» (дипломатическое. - Ред.) обученное, дисциплинированное, опытное и готово к применению. Пожалуйста, рассчитывайте на нас. Мы благодарны за внимание и уважение к нашему ведомству. Мы ценим все», - сказал Пристайко.

Напомним, 29 августа ВР поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.