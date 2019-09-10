Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков настаивает, что закон об импичменте президента принимался без нарушений Регламента парламента.

Об этом он сказал на заседании парламента, передает УНИАН.

Разумков отметил, что многие политические силы обещали принять закон об импичменте.



«С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в рамках Регламента и в рамках тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины», - сказал он.

Как сообщал ForUm, сегодня, 10 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» (№ 1012).

За это решение проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 – из фракции «Слуга народа» и один внефракционный. Все остальные фракции не голосовали за этот законопроект в целом. Перед этим парламент принял в первом чтении законопроект об импичменте, и когда поступило предложение о принятии его во втором чтении, ряд депутатов заявили, что у них есть замечания.

Согласно ст. 102 Регламента ВР, по решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого чтения, но если законопроект признан не требующим доработки и если не поступили замечания к его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата ВР.

Так, состоялось голосование за то, что законопроект не требует доработки, которое поддержали представители фракции «Слуга народа», но ряд народных депутатов заявили о своих замечаниях к законопроекту.

Кроме того, в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады указан ряд замечаний к законопроекту. После принятия закона в целом в сессионном зале поднялся шум. Против его принятия с нарушением регламента протестировали все фракции, кроме «Слуги народа».

Во фракциях «Голос» и «Европейская солидарность» заявили, что закон был принят с грубыми нарушениями Регламента ВР.

