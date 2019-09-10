Полиция задержала одного из организаторов вооруженного нападения на полицейских в Житомире.

Как сообщает пресс-служба полиции, сейчас следователи проводят допрос подозреваемого во вчерашнем нападении на полицейских группы физической безопасности управления полиции охраны в Волынской области.

«Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого соучастника этой преступной группировки», - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Он добавил, что сейчас уже установлена ​​причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям по всей стране. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого было совершено нападение.

Напомним, вчера, 9 сентября, около 10:00 в Житомире во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль группа неизвестных с применением огнестрельного оружия совершила вооруженное нападение на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Полицейский успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.

Во время стрельбы полицейский группы физической безопасности получил ранение в ногу. 38-летнего старшего сержанта полиции доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. По тревоге были подняты соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план «Сирена».