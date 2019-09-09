Сегодня, 9 сентября, около 10:00 в Житомире произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической безопасности Управления полиции охраны в Волынской области, которые несли деньги из магазина в специальный автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Около 10.00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической безопасности роты Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после другой полицейский заблокировал машину изнутри.

В результате стрельбы полицейский группы физической безопасности получил ранение в ногу. Сейчас 38-летнего старшего сержанта полиции доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

На территории региона введен оперативный план «Сирена». Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию опасных нападающих.