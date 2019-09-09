также в разделеПроисшествия
Под Киевом горит стихийная свалка 35
Под Киевом Mercedes разорвал на две части «Москвич», погибли 2 человека 65
На Донбассе в результате обстрела пострадал военный 20
В Крыму в результате шторма погибли 6 человек 51
На Запорожье в ДТП погибли 4 человека 39
Сутки в ООС: 15 обстрелов, потерь среди военных нет 17
На Черниговщине во время перемещения техники погиб военный 25
На Житомирщине в результате ДТП погибли четверо парней 33
Пострадавшему от взрыва ректору из Тернополя ампутировали кисть, а его жена потеряла глаз 35
Боевики 10 раз нарушили перемирие, потерь среди военных нет 25
Полицейский, убивший в ДТП трех человек, не имел водительского удостоверения 38
Во время спецоперации по Цемаху погиб легендарный разведчик 457
В Польше убили украинку, подозреваемого ищут в Украине 62
Боевики совершили 21 обстрел: один военный погиб, еще один – ранен 32
В харьковской исправительной колонии застрелился охраник 35
Работы по восстановлению моста в Станице Луганской снова сорваны 99
Экс-нардепу Скуратовскому объявили подозрение в избиении сельского головы 23
На Житомирщине при сжигании травы от взрыва боеприпаса погиб пенсионер 24

Сегодня, 9 сентября, около 10:00 в Житомире произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической безопасности Управления полиции охраны в Волынской области, которые несли деньги из магазина в специальный автомобиль, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Около 10.00 в полицию поступило сообщение о вооруженном нападении неизвестных на полицейских охраны на одной из улиц областного центра. Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы физической безопасности роты Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после другой полицейский заблокировал машину изнутри.

В результате стрельбы полицейский группы физической безопасности получил ранение в ногу. Сейчас 38-летнего старшего сержанта полиции доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

На территории региона введен оперативный план «Сирена». Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию опасных нападающих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
978 грн.
12
Теги