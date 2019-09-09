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Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект, призванный не допустить выхода страны из Евросоюза 31 октября без соглашения. Об этом сообщает Радио Свобода.

На прошлой неделе документ поддержало подавляющее большинство депутатов от оппозиции, а также более 20 депутатов Консервативной партии.  

Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Brexit, премьер Борис Джонсон будет обязан попросить Евросоюз об очередном переносе его даты - с 31 октября на 31 января 2020 года.

Джонсон заявляет, что хочет до 31 октября заключить с ЕС новое соглашение о выходе Британии из Евросоюза, и обвиняет оппонентов в подрыве своих усилий.

Те, в свою очередь, утверждают, что истинная цель Джонсона - «Брекзит» любой ценой, пусть даже и совсем без договора.
ForUm

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