В покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого правоохранители подозревают неизвестного мужчину 18-25 лет, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают людей, которые могут предоставить информацию, которая поможет в расследовании преступления.

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Напомним, 4 сентября в селе Петрыкив Тернопольского района во дворе ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва ранения получил сам хозяин и его жена.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК - покушение на убийство.

Подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см. Полицейские обращаются к гражданам, если вы узнали данное лицо и знаете о его месте нахождения, находились в промежуток времени с 1.30 ч. до 3.00 ч. 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петрыкив или микрорайоне «Дружба» областного центра, проезжали на автомобиле с регистратором по улице Будного, звонить по телефону в Тернополе (0352) 27-12-58 или на линию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес.

Напомним, утром 4 сентября во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, в результате чего ранения получил хозяин и его жена.

Тернопольские медики ампутировали кисть левой руки ректору, а его жена Оксана потеряла глаз.