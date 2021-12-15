14 декабря в 12:11 неизвестный повредил памятник Степану Бандере по улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе. Монумент был облит красной краской, сообщили в полиции.

Факт повреждения памятника обнаружили полицейские. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока правоохранители обследуют окружающую территорию, опрашивают людей, просматривают видео с камер наблюдения.

Полицейские обращаются к владельцам общественных заведений, офисных помещений, где установлены камеры наблюдения, водителей, в авто которых есть видеорегистраторы, и которые в 12:11 были в районе вблизи парка имени Тараса Шевченко, сообщить о разыскиваемом злоумышленнике по номеру горячей линии 102.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.