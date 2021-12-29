Крупнейший в Украине баннер с изображением портрета лидера и руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры к празднованию 113-летия со Дня рождения разместили на административном здании Тернопольского областного совета.

Такое распоряжение подписал глава Тернопольского облсовета, член ВО «Свобода» Михаил Головко, сообщает издание Новый формат.

По словам Головко, «1 января мы будем отмечать 113-ю годовщину со Дня рождения Степана Бандеры. В этот день в 16:30 в Тернополе начнется традиционное факельное шествие. Сбор у стадиона им. Р. Шухевича».

«Теоретик украинского националистического движения XX века Степан Бандера родился в 1909 году в Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась в молодом возрасте и память о нем живет в наших сердцах. Убежден, что именно на таких фигурах, как Степан Бандера, должны расти наши дети. Напомним, Тернопольский областной совет призвал президента вернуть звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) Степану Бандере за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство. Кроме того, хочу напомнить, что в 2022 году на государственном уровне отметим и 80-летие УПА», — сообщил глава Тернопольского облсовета.