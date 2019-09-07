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Тернопольские медики ампутировали кисть левой руки ректору Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватому, который пострадал в результате взрыва, а его жена Оксана потеряла глаз, сообщает местное издание «Тернополяне».

Сейчас Андрей и Оксана находятся под наблюдением медиков и круглосуточной охраной в больнице Тернополя. Их состояние стабильно тяжелое. Диагноз врачи не говорят, однако отмечают, что травмы серьезные.

Кроме травматической ампутации левой кисти, у ректора взрывная травма и осколочные ранения тела. Его уже прооперировали. У жены взрывная политравма и множественные осколочные ранения тела.

По информации родных, сильно пострадали глаза - один глаз медики не смогли спасти, за полноценное функционирование другого еще борются.
Напомним, утром 4 сентября во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, в результате чего ранения получил хозяин и его жена.
ForUm

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