Тернопольские медики ампутировали кисть левой руки ректору Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватому, который пострадал в результате взрыва, а его жена Оксана потеряла глаз, сообщает местное издание «Тернополяне».



Сейчас Андрей и Оксана находятся под наблюдением медиков и круглосуточной охраной в больнице Тернополя. Их состояние стабильно тяжелое. Диагноз врачи не говорят, однако отмечают, что травмы серьезные.

Кроме травматической ампутации левой кисти, у ректора взрывная травма и осколочные ранения тела. Его уже прооперировали. У жены взрывная политравма и множественные осколочные ранения тела.

По информации родных, сильно пострадали глаза - один глаз медики не смогли спасти, за полноценное функционирование другого еще борются.

Напомним, утром 4 сентября во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв, в результате чего ранения получил хозяин и его жена.