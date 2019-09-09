После ликвидации военной прокуратуры в ГПУ планируют создать подразделение, которое осуществлял бы процессуальное руководство по расследованию военных преступлений.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК.

Он напомнил, что закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе.

«Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки. Это не означает, что все люди в военной прокуратуре – негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет оставить свои должности, это будет происходить через процедуру переаттестации», - пояснил Рябошапка.

По его словам те, кто будет соответствовать критериям профессионализма и доброчестности, останутся работать в прокуратуре, если захотят – именно по направлению военных преступлений.

«И мы видим необходимость в подразделении, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы», - сказал генпрокурор.

Он уточнил, что это не означает, что эти люди будут расследовать военные преступления в Житомире или Львове.

«Это должно быть связано с обеспечением работы в районе ООС», - добавил Рябошапка.

Также, отметил он, есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции.

Напомним, ранее Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.