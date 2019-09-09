Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о том, как долго на своей должности будет работать министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Говоря о кадровых решениях нового правительства, в частности о повторном временном назначении Авакова на должность главы МВД, Рябошапка отметил: «Не знаю, какой переходной период у Арсена Борисовича и насколько он может затянуться. Но я думаю, что здесь этот переходный период не будет долгим».

Также генеральный прокурор отметил, что большую роль для него играет сотрудничество не с министром внутренних дел, а с главой Национальной полиции, которая является частью МВД.

«По большему счету, мне нужен для сотрудничества не столько министр, сколько руководитель Национальной полиции. Потому что она является органом досудебного следствия и принимает участие в большом количестве уголовных производств. Для меня более важно сотрудничество собственно с Нацполицией, а не министром», - заявил Рябошапка.

Генеральный прокурор также усомнился в том, что Аваков будет политически препятствовать расследованию каких-то дел.

«Пока у меня таких рисков не было, наоборот, Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис», - говорит он.

Напомним, председатель фракции политической партии «Слуга народа» пояснил, что министр внутренних дел Арсен Аваков будет оставаться в этой должности как «переходный» министр на протяжении полугода.