также в разделеОбщество
Стало известно имя солдата, потерявшего ногу при вывозе Цемаха
Из украинских поездов могут убрать легендарные стаканы 11
На Донбассе чех-боевик потерял ногу, подорвавшись на мине 11
На выходных в Украину придет резкое похолодание 38
Гонтарева готова просить политического убежища в Великобритании 15
Рябошапка рассказал о судьбе военных прокуроров 19
Фигурант дела «украинских диверсантов» Захтей просит Путина о помиловании 16
Украина и Молдова планируют ввести бесплатный роуминг 12
Сенцова и Кольченко вызовут в прокуратуру 20
ФСБ задержала на админгранице с Крымом двоих украинцев 19
За деятельностью Медведчука по подготовке обмена следили даже в Пакистане 34
Скоро будете отвечать «Где наша Чехия?»: Кличко обвинил Богдана в манипуляциях 21
Откаты, премии, путевки в Турцию. Блогер рассказал, как фармкомпании «стимулируют» врачей выписывать пациентам их препараты 41
Сущенко на 20 лет запретили въезд в РФ 30
Молдова объяснила, почему не выдает Украине судью Чауса 24
Рада планирует рассмотреть на этой сессии 188 вопросов 17
Вышинский назвал заявление о согласии на обмен подделкой 36
В «Феофании» остаются 8 освобожденных украинцев 38

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что по результатам полной проверки декларации Новака НАПК установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов.

По данным НАПК, в декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги