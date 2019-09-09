Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд админпротокол в отношении и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что по результатам полной проверки декларации Новака НАПК установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов.
По данным НАПК, в декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. грн.
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